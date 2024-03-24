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اختتام مسابقة القرآن للأيتام وأصحاب الهمم بالفجيرة

3/24/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم التي تنظمها الجمعية السنة الثالثة على التوالي وتحت شعار ((اقرأ وارتقِ)).

جاء ذلك في الحفل الذي احتضنته مكتبة الفجيرة الرقمية بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور الخبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وموزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية.

وثمن الدكتور خالد الظنحاني التميز والنجاح في إخراج متطلبات المسابقة بالمستوى المنشود وخاصة أنها مسابقات قرآنية لأصحاب الهمم والأيتام، فتمثل هذه المسابقات فرصة لتعزيز الروح المعنوية وتحفيز الإصرار والعزيمة لدى المتسابقين.

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