اختتام مسابقة القرآن للأيتام وأصحاب الهمم بالفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم التي تنظمها الجمعية السنة الثالثة على التوالي وتحت شعار ((اقرأ وارتقِ)).
جاء ذلك في الحفل الذي احتضنته مكتبة الفجيرة الرقمية بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور الخبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية رئيسة اللجنة المنظمة للمسابقة، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، وموزة اليماحي مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية.
وثمن الدكتور خالد الظنحاني التميز والنجاح في إخراج متطلبات المسابقة بالمستوى المنشود وخاصة أنها مسابقات قرآنية لأصحاب الهمم والأيتام، فتمثل هذه المسابقات فرصة لتعزيز الروح المعنوية وتحفيز الإصرار والعزيمة لدى المتسابقين.
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