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تدريب القيادات المدرسية ومعلمي رياض الأطفال

3/24/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق أسبوع التدريب التخصصي للقيادات المدرسية ومعلمي مرحلة رياض الأطفال للفصل الدراسي الثالث، اليوم وحتى 29 مارس الجاري، بهدف تعزيز خبراتهم وإطْلاعهم على آخر البحوث التعليمية، وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم، وكان قد شارك في تدريب ديسمبر أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين.

ويتزامن التدريب الذي أقرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع بدء عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 من أبريل المقبل، وذلك وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.ويأتي أسبوع التدريب التخصصي، استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في ديسمبر الماضي، بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة.

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