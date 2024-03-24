«كهرباء دبي» تحقق نتائج عالمية في سعادة المتعاملين

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائج عالمية في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين في العام 2023، حيث بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، 98.3%.

وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة، 97.48%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي 96.7%.

وتم ترشيح الهيئة من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل الجهات الرائدة في تطبيق سياسة ((خدمات 360)).

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، مشيراً معاليه إلى أن ميثاق سعادة المتعاملين في الهيئة، يهدف إلى تعزيز إشراك المعنيين، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتوفير حلول مبتكرة وذكية تحقق سعادتهم.

كما أكد معاليه، حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين، من خلال خدمات رقمية متطورة متاحة على مدار الساعة، عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، إضافة إلى مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأشار معاليه، إلى إسهام جهود الهيئة في تحقيق أقل نسبة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت دبي خلال عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك، على مدى عام كامل، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

خدمات

وتوفر الهيئة خدمات ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، ومن بينها خدمة ((إشعار باستهلاك مرتفع للمياه))، والتي تندرج ضمن مبادرة ((الحياة الذكية))، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارع إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات داخلية، عبر الاستعانة بفني متخصص للحد من هدر المياه.

كما تتضمن مبادرة ((الحياة الذكية)) عدة خصائص، منها لوحة بيانات ((الحياة الذكية))، التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، كما تتضمن المبادرة برنامج ((نهجي المستدام))، لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وخاصية ((خارج المنزل))، التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء الوجود خارج المنزل أو أثناء السفر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة لمتعامليها من خلال ((متجر ديوا))، باقة واسعة من العروض والخصومات الحصرية، بالتعاون مع العديد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

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