إطلاق «الدبلوم الشرطي في القيادة والابتكار»

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من ((الدبلوم الشرطي في القيادة الدولية والابتكار بشرطة دبي))، بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، بمشاركة 46 ضابطاً من القيادات الشرطية، من 31 دولة.

وأكد العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن إطلاق الدبلوم يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحقيق التميز والتفوق والريادة، وترسيخ تنافسية دبي عالمياً.

وأضاف الشامسي، أن هذا الدبلوم الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وجاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتكريس تميز القيادة العامة لشرطة دبي في استثمار الكوادر البشرية على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز دورها كأولى المؤسسات التي تتبنى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وجعل الدولة في طليعة الدول في مجال الابتكار، إضافة إلى مواكبة مسيرة التنمية والتطور، لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071.

أوضح العميد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب، مدير المشروع، أن الدبلوم استقطب ضُباطاً من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم، وهو يعزز مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة. وأشار إلى أن الدبلوم يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وجودة الحياة، ويحاضر فيه 30 خبيراً من النخبة في مجالات التخصص المُعتمدين من جهات دولية، بواقع 586 ساعة تدريبية، على مدار 16 أسبوعاً.

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