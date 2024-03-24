65 خيمةً ومطبخاً شعبياً لتوفير وجبات الإفطار برأس الخيمة

تنتشر 41 خيمة إفطار صائم في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، توفر وجبات الإفطار لتعزيز الدور الإنساني المتواصل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)).

ويوفر 24 مطبخاً آلاف الوجبات يومياً تشرف على مراحل تجهيزها فرق الرقابة بإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع المتطوعين، لتتكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في سباق الخير عبر تلك المواقع التي تشكل أبهى صور التكافل الإماراتي.

وأكدت شمسة حضوب، مديرة فرع جمعية بيت الخير في رأس الخيمة، حرص الجمعية على تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي لإسعاد الفئات المستحقة في الشهر الكريم، وخاصة فئة العمال المقيمين الذين توليهم الجمعية اهتماماً خاصاً انطلاقاً من نهج قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تكريم تلك الفئة لدورها وإسهامها في المجتمع، عبر توفير الوقت والجهد عليهم بتقديم وجبات متكاملة تقديراً لجهودهم.

وأشارت إلى أن الحملة الرمضانية ((حق معلوم)) تستهدف تقديم حزمة من المشروعات التي تستمر حتى عيد الفطر المبارك، فتم تخصيص 6 ملايين درهم للمير الرمضاني، وتوزيع قسائم المير الرمضاني على 686 أسرة، وبقيمة تتجاوز 700 ألف درهم، وتوزيع 2200 وجبة إفطار صائم يومياً، مؤكدة أن هذه الأعداد قابلة للزيادة وفق ما يجود به المحسنون الذين عودوا الجمعية دعمهم السخي في هذه المواسم المباركة.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن المبادرات الرمضانية تمثل أبهى صور التكافل الإماراتي تجاه أفراد المجتمع سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي وفرت الإمكانات كافة للاهتمام بالمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، لاسيما من فئة العمال وإدخال البهجة والسرور قلوبهم ونفوسهم، عبر تقديم وجبات الإفطار التي توفر عليهم الوقت والجهد، لافتاً إلى أن الجمعية أطلقت حملتها الرمضانية ((أياماً معدودات))، التي تستهدف توزيع 35 ألف وجبة إفطار صائم في 5 مواقع للخيام في مناطق الإمارة، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز