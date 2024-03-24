«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تنفيذ عملية ((طيور الخير)) الإسقاط الجوي الثالث عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمالي قطاع غزة عبر طائرتين، حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 510 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار عملية ((الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

أداء مفتخَر

من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج، انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، مضيفاً أنه يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية.

وقال معاليه، في حسابه بمنصة ((إكس)): ((تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها في شأن الصدارة الإماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة)). وتابع: ((يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية)).

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