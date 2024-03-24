المنسق العام لبرنامج التميّز الحكومي لـ « البيان »: دبي ترسّخ الرشاقة المؤسسية والجاهزية للمستقبل

أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميّز الحكومي، أن البرنامج الريادي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ تأسيسه في 1997، أرسى ثقافة راسخة لتحقيق التميّز في كل ما تقدمه حكومة دبي للفرد والمجتمع، بروح الفريق الواحد، ووفق نموذج سبّاق، محوره الإنسان، وغايته العليا خدمة الناس على أكمل وجه.

وقال في حوار مع ((البيان)): إن نهج قيادتنا الرشيدة ودبي، الاستماع لأفكار الناس، وتلمّس احتياجاتهم، واستشراف تطلعاتهم المستقبلية، ومواكبة طموحاتهم، وتحقيقها بأعلى درجات التميّز، مشيراً إلى أن تجربة دبي في التميّز الحكومي، هي اليوم معيار عالمي، ونموذج دبي الرائد في العمل الحكومي يحفز الابتكار، ويسرّع التطوير، ويشجع المبادرات الحكومية المشتركة، ويحقق التمكين الرقمي، ويرسّخ ثقافة الرشاقة المؤسسية والجاهزية للمستقبل، ولعل الحافز الأكبر لمواصلة تطوير برنامج دبي للتميز الحكومي، هو أنه أصبح فصلاً مستمراً من الريادة في قصة نجاح دبي التي تلهم العالم.

وأضاف النعيمي: نحتفي (اليوم) بتوزيع جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، لتكريم الكفاءات والجهات الحكومية المتميزة في حكومة دبي، مشيراً إلى أن البرنامج هو تأكيد على نموذج المرونة والتطوير المستمرين، وانعكاس لوتيرة النمو السريع لدبي على كافة المستويات، وتتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات للأداء الحكومي المتميز، ومحفز متجدد للكوادر الحكومية والجهات كافة للابتكار والتطوير المستمر، الذي يلمس المجتمع بكل فئاته وشرائحه أثره المستدام، والذي يصنع الفارق، ويرسخ ريادة دبي للمؤشرات العالمية للابتكار والتنافسية، وتميّز الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء، والاستعداد للمستقبل وصناعة الفرص وجودة الحياة ككل.

الدورة الحالية

وأوضح الدكتور هزاع النعيمي، تتوج الدورة الحالية لجوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي نتائج تقييم الجهات بناء على المنظومة المحدثة للتميز، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة، تشمل الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، وتقوم على ثلاثة محاور، هي الرؤية، والقيمة المميزة وممكّنات التطوير.

وتميزت هذه الدورة باستحداث ثلاث فئات مؤسسية جديدة، وهي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، كما أنها تميزت بإنجاز المقيّمين الإماراتيين، الذين شكلوا 45 % من مجموع المقيّمين في هذه الدورة من البرنامج، لكل عمليات تقييم الفئات المؤسسية، وفئات الأوسمة.

وشهدت هذه الدورة تقييم فئة وسام دبي لمساعد المدير العام /المدير التنفيذي لأول مرة في تاريخ البرنامج، من قبل لجنة مكونة من قيادات وطنية ومديري عموم سابقين في حكومة دبي والإمارات.

وأثنى المديرون العامون السابقون الذين شاركوا في دورة التقييم هذه على التجربة، وأشادوا بالفكرة، داعين إلى البناء عليها، وتوسيعها لما فيه الاستفادة من خبرات المسؤولين السابقين.

رؤية

وتابع، تتمثل رؤية برنامج دبي للتميّز الحكومي في تحقيق الريادة العالمية لحكومة دبي، من خلال التميز والابتكار. ورسالته هي تمكين الجهات الحكومية في دبي لتطوير الأداء والنتائج والخدمات، لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، ومنذ إطلاقه، ساهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية في تعزيز ريادة دبي من خلال: تعزيز الرشاقة والكفاءة والفاعلية، وتحفيز الابتكار والإبداع والجاهزية للمستقبل، كذلك تعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ما يساعد على تحقيق التكامل في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات، وتعزيز مكانة دبي عالمياً.

أثر

وقال الدكتور هزاع النعيمي، كل ما يقوم به البرنامج ينعكس أثره بالمحصّلة على المجتمع، وتسهيل حياة الناس، بدءاً بتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية. فمتطلبات المجتمع وتطلعاتهم هي من تحدد معايير برنامج دبي للتميز الحكومي. ومثال على ذلك، استحداث فئة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم في إحدى دورات البرنامج، استجابة لاحتياجاتهم، لضمان الدمج المتكامل في المجتمع، والعيش باستقلالية، ما أطلق تنافساً بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع تطوير المرافق والخدمات الصديقة لأصحاب الهمم والابتكار فيها.

تطوير

وأشار إلى أن البرنامج كان الحجر الأساس لانطلاق العديد من المبادرات والبرامج الحكومية المتميزة، وهو مسرّع للعمليات التطويرية في العمل الحكومي. وهو في قلب صناعة القرار في دبي. ويتكامل دوره مع منظومة العمل الحكومي في دبي، ولا يعمل بمعزل عن باقي المؤسسات، وهو رابط بين مفاصل العمل الحكومي، ومحفز لكفاءة الأداء الحكومي المتميز. ويتكون من دورة كاملة، تحفز التميز والابتكار وتقيمه، لتنتهي بتطوير الأداء وتحسينه.

كما أن برنامج دبي للتميز الحكومي يربط المتعامل والموظف والإدارة والجهة الحكومية في دورة تميّز متكاملة، تقوم على معايير شاملة، مثل تضمين موضوع التوطين في تقييم أداء الموارد البشرية، أو تقييم التحول الرقمي وسعادة المتعاملين، أو تقييم نتائج المؤشرات التي تقاس من قبل الجهات الحكومية المركزية. باختصار، يحقق برنامج دبي للتميز الحكومي حراكاً حكومياً شاملاً على مستويات ومقاييس التميّز، وهو محرّك للأثر المضاعف على المستويات كافة.

تمكين

وأوضح أن البرنامج يحرص على التدريب، وتمكين الكفاءات الوطنية والحكومية، ويشارك تجربته الريادية مع مؤسسات دولية. كما أنه يؤهل اليوم مقيّمين معتمدين من المواطنين والمقيمين الدوليين، وتم تدريب أكثر من 2000 موظف حكومي، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التميز والابتكار، إضافة إلى حضور أكثر من 40 ألف موظف حكومي للندوات المعرفية التي ينفذها البرنامج بشكل شهري، من خلال المنصة الرقمية للبرنامج، التي تتضمن أيضاً مقررات تدريبية ذكية، متاحة لجميع موظفي حكومة دبي.

العالمية

وبيّن الدكتور النعيمي أن برنامج دبي للتميز الحكومي، عضو مؤسس في مجلس التميّز العالمي، وممثل لمنطقتنا فيه، وهو ضمن 12 برنامجاً دولياً مرجعياً للتميز ضمن المجلس العالمي. ويعد اليوم مرجعاً إقليمياً ودولياً للتميز الحكومي، تستفيد منه حكومات ودول عديدة في آسيا وأفريقيا ومختلف أنحاء العالم، والعديد من الخبراء اليوم يعتبرون البرنامج معياراً عالمياً في تقييم التميّز الحكومي. كما أسس البرنامج المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة، والذي يمثل منصة عالمية تهدف لإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، التي تواجه المؤسسات والتكيّف معها.

مميزات

وذكر أن برنامج دبي للتميز الحكومي، يتميز عن غيره بأنه مثل دبي، مرن ورشيق ومبتكِر ومتطور باستمرار، يبتكر على الدوام، ويستبق التحولات، ويواكب المتغيرات، وهو أداة فاعلة لتحفيز العمل الحكومي المتميز. وانعكاس لكون حكومة دبي هي الأولى عالمياً في الاعتماد على النتائج والمخرجات والأثر بنسبة 100 % في تقييم كفاءة الأداء الحكومي وتميّزه.

ويقدم البرنامج حافزاً للجميع للمنافسة بفضل فئاته المتنوعة، ومستوياته التي تعزز تكافؤ فرص الفوز بجوائزه لجميع الجهات الحكومية وكوادرها، بمختلف تخصصاتها، وما يميز برنامج دبي للتميز الحكومي، أنه غيّر نهج التميّز في الأداء الحكومي، من مجرّد التنافس إلى تحقيق الريادة مع التطوير الذاتي والمؤسسي المستمر، فأصبحت الجهات المتنافسة تنافس مثيلاتها من أفضل الممارسات العالمية، بالسعي الدائم نحو التحسين المستمر، دورة بعد أخرى، كون أن البرنامج يركز من خلال منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة، على الريادة في العمل التخصصي للجهة الحكومية، بحيث يكون لها فرصة من خلال التحسين والتطوير للصعود من فئة المستوى الأساسي بالبرنامج، إلى مستوى التميز، بعد تحقيق 450 نقطة أو أكثر، ومن ثم الصعود إلى الفئة الأعلى، فئة النخبة، بعد تحقيق 600 نقطة أو أكثر.

تقدير

وحول أهمية التقدير والتكريم في استمرارية التحسين والتطوير والعمل لتحقيق التميّز، أوضح الدكتور هزاع النعيمي، أنه كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كتاب رؤيتي ((التقدير يفجّر الطاقات)).

ولذلك، لدينا اليوم جهات حكومية في فئة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي، أصبحت معياراً عالمياً للأداء الحكومي المتميز، سواء في مجال عملها التخصصي، أو الابتكار والجاهزية للمستقبل، أو الشراكة، أو كفاءة الإدارة أو تسهيل الإجراءات، أو رقمنة الخدمات أو الرشاقة المؤسسية، وتتعلم العديد من المؤسسات حول العالم من تجارب العمل الحكومي المتميزة في دبي، وهذا يعود إلى تقدير وتكريم تلك الجهات، وإبراز دورها الريادي في ترسيخ التميّز.

استمرارية

وأشار إلى أن أكبر حافز للبرنامج واستمراره وتطوره، هو دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على الوجود شخصياً في كل فعاليات جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي منذ التأسيس. كذلك المتعاملون هم المحور في تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها وتحسينها والابتكار فيها. وبرنامج دبي للتميز الحكومي، يواكب هذا النموذج الريادي لدبي، ويمكّنه من خلال تحفيز الابتكار الذي يلبي احتياجات وتطلعات الناس، والذي يكون سبباً لتصميم المبادرات الحكومية، وهو يعتمد على نتائج الدراسات والاستبيانات والتقييم المؤسسي.

ومن الحوافز لاستمرارية البرنامج، هي ترسيخه الناجح لقيم الإيجابية والتمكين وتطوير الكفاءات، والتركيز على بناء المواهب والقدرات، وتعزيز العمل التخصصي، والإعداد لوظائف المستقبل. ونشكر هنا كل الجهات الحكومية التي تشارك في البرنامج منذ انطلاقته الأولى، وتتبنى معاييره، وتطبق مؤشراته في مبادراتها وبرامجها لتحقيق التميز، فلولاها ما كان للبرنامج أن يستمر ويتطور ويواصل الابتكار.

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