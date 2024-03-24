ذياب بن محمد يعزي بوفاة والدة الشهيد خالد البلوشي وشيخة المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها زينب شانبية جميل والدة الشهيد خالد علي غريب البلوشي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في الورقاء في دبي، عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها. كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري، وأعرب سموه عن مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة.
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