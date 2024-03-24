ذياب بن محمد يعزي بوفاة والدة الشهيد خالد البلوشي وشيخة المهيري

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها زينب شانبية جميل والدة الشهيد خالد علي غريب البلوشي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في الورقاء في دبي، عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها. كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري، وأعرب سموه عن مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة.

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