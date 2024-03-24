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حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/24/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، بقصر مزيرعة في مدينة ليوا، عدداً من منتسبي مديرية شرطة منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومسؤولي وموظفي بلدية الظفرة، ومستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية ((صحة)) الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه تهاني وتبريكات الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات، قيادة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار. وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الحضور بحلول الشهر الفضيل، داعين جميعاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من المسؤولين.

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