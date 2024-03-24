الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو، حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، أمس، استقبال المهنئين بالشهر الفضيل.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر ، التهاني والتبريكات من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان .كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة من معالي عبيد محمد الطاير، وعمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل بعجمان، ووفد الهيئة، ومن أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

أم القيوين

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمى الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المؤسسات والشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين جميعاً الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة.

حضر الاستقبال، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من كبار المسؤولين.

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