صحوة أسهم التكنولوجيا قد تدفع «إس آند بي 500» نحو 6000 نقطة

يتمسك استراتيجيو ((غولدمان ساكس غروب))، بتوقعاتهم الأساسية ببلوغ مؤشر ((إس آند بي 500)) بنهاية العام مستوى 5200 نقطة، لكنهم رسموا سيناريو تقود فيه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المؤشر إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى.

يأتي التزام المصرف بتوقعاته الأساسية الحالية نظراً لأن مسار سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ومسار النمو الاقتصادي تضعه الأسواق في الحسبان بشكل كامل، حسبما كتب الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة. ونظراً لأن التوقعات الخاصة بالتقييمات كانت غير مؤكدة، فقد استكشف المحللون سيناريوهات محتملة خارج الحالة الأساسية.

وقال الاستراتيجيون، إن أحد هذه السيناريوهات قائم على فكرة استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يدفع المؤشر إلى مستوى 6000 نقطة بحلول نهاية العام، بحيث تصل نسبة مكرر السعر إلى الأرباح الآجلة إلى 23 مرة.

وكتب الاستراتيجيون: ((على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعاً، إلا أن توقعات النمو والتقييمات طويلة المدى لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة)).

وصعد مؤشر ((إس آند بي 500)) بنسبة 10% تقريباً هذا العام، وأغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 5234.18 نقطة، متفوقاً بالفعل على توقعات العديد من الاستراتيجيين لنهاية العام.

ويُعدّ الجمع بين البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، والتوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والتفاؤل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي، من بين العوامل التي ساعدت على ارتفاع المؤشر.

وأشار مصرف ((غولدمان))، إلى أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال تهيمن عليه المخاوف بشأن أسعار الفائدة ((المرتفعة لمدة أطول))، وصعود تكلفة رأس المال، في ظل سعي المستثمرين إلى الجودة. ويُعدّ هذا أحد المجالات التي قد يساعد التغيير فيها على ارتفاع الأسهم.

وقال الاستراتيجيون: ((التحول في توقعات أسعار الفائدة دون تدهور في الاقتصاد أمر ضروري لتوسيع نطاق صعود السوق)).

ورسم ((غولدمان))، سيناريوهات أخرى للمسار المحتمل للمؤشر. وقال الاستراتيجيون، إنه في إحدى هذه الحالات، فإن ((اللحاق)) بتقييمات ما قبل جائحة 2018 قد يؤدي إلى إنهاء المؤشر هذا العام عند مستوى 5800 نقطة.

أما السيناريوهان الآخران فهما أكثر تشاؤماً بكثير، وهما وضع ((الهبوط)) حيث تثبت تقديرات نمو المبيعات أنها متفائلة للغاية، أو حيث يبدأ المستثمرون الأخذ في الحسبان تقديرات مخاطر الركود.

وقال الاستراتيجيون، إن أياً من هذين السيناريوهين قد يؤدي إلى إنهاء مؤشر ((إس آند بي 500)) العام عند 4500 نقطة.

من جهة أخرى، يرى المحللون لدى Wedbush، أن سهم ((ألفابيت)) يتأهب لقفزة كبيرة، إذ ستظهر كالرابح الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح ((وول ستريت)).

ورفعت الشركة السعر المستهدف لسهم لشركة المالكة لـ((غوغل)) من 160 إلى 175 دولاراً، ما يمثل زيادة بنحو 15% من المستويات الحالية.

وقالت الشركة في مذكرة الجمعة الماضي: نحن نعتقد أن المخاطر الهيكلية المتصورة لأداة البحث ((غوغل)) مبالغ فيها.. كما أننا لا نزال نعتبر ((ألفابيت)) مستفيداً صافياً من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضافت Wedbush: ((السعر المستهدف الجديد يرجع إلى حد كبير إلى التفوق متعدد الأوجه لـ((ألفابيت)) على المنافسين الآخرين في سباق الذكاء الاصطناعي، وذلك مثل بياناتها المتاحة واسعة النطاق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكذلك قاعدة مستخدميها الضخمة على مستوى منتجاتها مثل Android ويوتيوب ومحرك البحث)).

كما أن الشركة قد تتعاون قريباً مع ((أبل))، عبر دمج أداتها للذكاء الاصطناعي Gemini في أجهزة ((آيفون)).

وتخلّف اسم ((ألفابيت)) عن كبار المنافسين مثل ((أمازون))، و((مايكروسوفت)) اللذين ارتفعت أسهمهما بنحو 18% و14% على الترتيب منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع سهم المالكة لـ((ألفابيت)) بنحو 6%.

ومع ذلك، أكد المحللون أن المعنويات بشأن مساعي ((ألفابيت)) على مستوى الذكاء الاصطناعي تحسنت، مشددين على أن السهم قد يشهد بعض المحفزات الصعودية في المستقبل، وسط تطلعات بأن تصدر الشركة المزيد من الإرشادات التوجيهية حول نموذج أعمالها، بجانب المزيد من الشراكات مع شركات أخرى لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.

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