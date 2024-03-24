رئيسة صندوق النقد الدولي: الصين عند مفترق طرق

قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصين بحاجة إلى تجديد نفسها بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات، وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.

وقالت جورجيفا، في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية: ((الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة)).

وعبّر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني، عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية، بما في ذلك تسجيل نمو بنحو 5% هذا العام، متعهدين بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها القوى الإنتاجية الجديدة.

لكن تلك الالتزامات لم ترق لمستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي.

وقالت جورجيفا، إن تحليلاً أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليونات دولار للاقتصاد الصيني على مدى الـ 15 عاماً المقبلة.

وأوضحت رئيسة الصندوق، أن الصين تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى اتخاذ خطوات حاسمة لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين، وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.

وقالت جورجيفا: ((سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي.. تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر)).

كما حث اقتصاديون، على تبنّي الصين نموذجاً جديداً للنمو للصين. وتعتبر تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي، مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين، تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال.

وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب، منتدى التنمية الصيني، وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجماً مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.

وسلّط مسؤولون آخرون، الضوء على التزام بكين بتعزيز الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، لكبار رجال الأعمال العالميين، في بكين، إن بلاده مستعدة لطرح قواعد جديدة لإزالة بعض العوائق، التي تواجهها الشركات الأجنبية، بينما سلط الضوء على إمكانات التحول الحضري للمستثمرين الأجانب.

وفي خطابه الرئيس أمام منتدى التنمية الصيني، قال لي إن بلاده ستوفر مزيداً من الفرص للمستثمرين العالميين، من خلال سياسة الاقتصاد الكلي والتحضر والتحديث الصناعي والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وفق ما أوردت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينج بوست)) الصينية، أمس.

وأضاف: ((لا تزال الأساسيات، التي تدعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل، في الصين، دون تغيير))

وتابع أن الحكومة الصينية تدرس بعناية بعض القضايا، التي تثيرها الشركات بشكل متكرر، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق والمناقصات العامة وتدفق البيانات عبر الحدود.

وأضاف: ((تم حل بعض المسائل بشكل أساسي، وبالنسبة إلى بعض المسائل الأخرى، لا نزال نعمل على إيجاد حلول لضمان تسوية جيدة))، وذلك بعد يومين من تخفيف الصين عمليات التفتيش الأمنية لنقل البيانات عبر الحدود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز