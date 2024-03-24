آيسلندا تهتم بمزارع الذرة أكثر من البيتكوين

تخطط آيسلندا لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي على المكاسب المالية، بزراعة الذرة والحد من تعدين عملة البيتكوين، حيث تسعى الدولة الجزيرة لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في عالم معادٍ.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير لصحيفة فايننشال تايمز، إن الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المزارعون في أوروبا، واضطرابات التجارة، تعني أن الدولة الإسكندنافية بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الواردات.

وتابعت: ((ليس من السهل أن تكون مزارعاً في آيسلندا، إنها ليست مجالاً رائعاً تماماً كما تعلمون، لدينا أنهار جليدية تغطي جزءاً كبيراً من البلاد، لكنه جزء مهم من استراتيجيتنا للأمن والسلامة في هذا العالم)).

ويقترن ضغط التيار السياسي اليساري الأخضر بشأن الأمن الغذائي، مع محاولة كبح جماح من يقومون بتعدين البيتكوين، المتعطشين للطاقة، الذين حولوا الجزيرة إلى ملاذ لمراكز البيانات.

وأضافت جاكوبسدوتير، أنه يجب إعادة توجيه الكهرباء المتجددة والثمينة من مراكز البيانات إلى الإسكان والصناعات الأخرى، قائلة إن أولويتها هي احتياجات الطاقة لمواطني آيسلندا، البالغ عددهم 375 ألف نسمة.

وقالت: ((عملة البيتكوين مشكلة عالمية.. لكن مراكز البيانات في آيسلندا تستخدم حصة كبيرة من طاقتنا الخضراء)). وقالت جاكوبسدوتير: ((البيتكوين والعملات المشفرة، التي تستهلك الكثير من طاقتنا، ليست جزءاً من مهمة إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء وتحقيق الحياد الكربوني)).

وجذبت الطاقة الكهرومائية الرخيصة والوفيرة، مراكز البيانات التي تستهلك الطاقة بكثافة، ومن يقومون بتعدين البيتكوين، إلى آيسلندا في القطب الشمالي.

وتستهلك العشرات من مجموعات تعدين البيتكوين، 120 ميغاوات من الكهرباء، أي أكثر من استهلاك الأسر في البلاد، وفقاً لشركة الأبحاث ((الأقصر)).

وأجبر نقص الكهرباء خلال فصل الشتاء، مصانع الأسماك الآيسلندية على استخدام مولدات النفط والديزل، لتلبية احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي وصفه وزير البيئة الآيسلندي جولاغور ثور ثورارسون بأنه غير مقبول.

وتأتي تعليقات جاكوبسدوتير، وسط مخاوف بشأن الأمن الغذائي في أوروبا، حيث يحاول كبار المصدرين الزراعيين، مثل فرنسا وهولندا، إيجاد طرق لتحقيق التوازن بين إنتاج الغذاء والحاجة إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للاتحاد الأوروبي.

وقامت الحكومة الهولندية، بإغلاق المزارع، حتى تتمكن لاهاي من تحقيق الأهداف التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الانبعاثات. وطرحت إيرلندا مقترحات مماثلة، من شأنها إجبار المزارعين على إعدام 200 ألف رأس من الماشية.

وتسعى آيسلندا، حيث ضوء النهار محدود، ودرجات الحرارة المتجمدة تجعل زراعة المحاصيل صعبة، إلى تطبيق نظام جديد لتمويل المزارع مالياً لتعزيز الإنتاج.

وقال جاكوبسدوتير: ((أحد الأشياء التي بدأناها، هو زراعة الذرة في آيسلندا، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به بشكل منهجي، رغم أنه ممكن)).

وتنتج آيسلندا معظم المنتجات الحيوانية التي تستهلكها، ولكنها تنتج 1 % فقط من الحبوب، و43 % من الخضراوات. ويتم استخدام حوالي 20 % من مساحة البلاد فقط في الإنتاج الزراعي، وفقاً للبنك الدولي.

وقال جاكوبسدوتير، إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الذرة المستوردة، ولكن من المهم أيضاً أن نزرع شيئاً بأنفسنا، بسبب تعطل سلسلة التوريد نرى اتجاهاً أكبر للانعزالية في العالم.

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