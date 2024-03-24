تناقض «وول ستريت» يقتل العمل المناخي

لماذا يتجاهل المستثمرون الأمر تماماً؟

من يقول إن الأشخاص الذين يديرون كبرى الشركات المالية العالمية أغبياء هو بالتأكيد أحمق، ولكن حينما يعود المؤرخون إلى ردة فعل وول ستريت تجاه تغير المناخ في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، سيرون الكثير مما يبدو خلاف ذلك تماماً.

الدليل الأول: تزايد عدد الشركات المالية العملاقة التي تتراجع عن العمل المناخي أمام حملات خادعة تسمى ((صحوة الرأسمالية))، ففي الأسابيع الخمسة الماضية، انسحبت كل من ((جيه بي مورجان))، و((ستيت ستريت))، و((بيمكو))، و((إنفسيكو))، من تحالف المناخ 100+، وهو تحالف دولي للمستثمرين يدفع الشركات الكبرى لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقلصت ((بلاك روك))، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، أيضاً، مشاركتها مع المجموعة، ولم تكتفِ ((فانجارد))، ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول، بعدم المشاركة في هذا التحالف، وإنما أيضاً تخلت عن تحالف مناخي كبير آخر، وهو مبادرة مديري الأصول الصفرية التي تدعمها الأمم المتحدة. وبشكل منفصل، عانت مجموعة من شركات التأمين بسبب صافي الانبعاثات الصفري نزوحاً كبيراً للأعضاء لدرجة أن بعضهم اعتقد أنها ستنهار.

هذه الانشقاقات مهمة، ودرجة حرارة الأرض ترتفع بوتيرة أسرع مما توقعها العلماء، ولابد من خفض انبعاثات الوقود الأحفوري في أقرب وقت ممكن، وتحتاج الحكومات التي تعاني ضائقة مالية إلى كل مساعدة يمكن أن تحصل عليها من القطاع الخاص، لتعزيز الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة، المفترض أن يرتفع من 1.8 تريليون دولار في العام 2023، إلى 4.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.

وبدلاً من ذلك، نرى خلاف ذلك، فلا يكتفي كبار المستثمرين بالنأي بأنفسهم عن التحالفات التي انضموا إليها أخيراً فحسب، وإنما أسهموا أيضاً في انخفاض حاد في دعم قرارات المساهمين، التي تهدف إلى دفع الشركات للقيام بالمزيد في شأن تغير المناخ والقضايا الاجتماعية، وقد يدعون أن الحلول المناخية أصبحت أكثر تطلباً، وأن تجنب الوقود الأحفوري حينما تكون أسعار الطاقة مرتفعة، يمثل خطراً على واجبهم في تعظيم العائدات، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذا النهج المعتاد في نهاية المطاف يشكل خطراً كبيراً على تلك العائدات.

يبرز كل هذا النجاح المتزايد الذي حققه الجمهوريون الأمريكيون الذين يزعمون أن ((الشركات الواعية)) التي تأخذ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان وتنضم إلى تحالفات المناخ الصناعية تضع السياسة فوق الأرباح، مع أجندة يسارية قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وتظهر انتصاراتهم مدى سهولة التلاعب باللغة وإنكار الحقائق الأساسية ونشر عملية ((الفكر المزدوج)) التي حذر منها جورج أورويل قبل أكثر من 70 عاماً، إذا كنت تشك في ذلك، فأنا أحثك على قراءة مقالة في دورية قانونية لرئيس المحكمة العليا السابق بولاية ديلاوير، القاضي ليو سترين.

وتقارن ورقة سترين البحثية، التي تحمل عنوان ((الجهل قوة))، بصراحة معارضي العمل المناخي بالنخب الحزبية التي تنكر الحقيقة وتخدم مصالحها الذاتية في رواية أورويل البائسة ((1984))، والخنازير الحاكمة في رواية ((مزرعة الحيوان)).

في البداية، يوضح سترين، أن القانون استقر على أن الشركات والمستثمرين يمكنهم الأخذ في الحسبان المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتعلق بالربح، وقد يضطرون حتى إلى القيام بذلك كونه واجباً ائتمانياً، ثم يشرع في تحديد ازدواجية الفكر السائدة في الحملات المناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ألّف أورويل مفهوم الفكر المزدوج في رواية ((1984)) لوصف عملية غرس أفكار متناقضة في عقول الناس لقبولها مثل ((الحرب هي السلام))، ((الجهل قوة)).

ويجادل سترين، بأن هذا التفكير ضرورة كي تثق بالجمهوريين المناهضين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذين يصرون على أن يركز قادة الأعمال على الأرباح وليس السياسة، بينما هم أنفسهم من بين الكائنات الأكثر تغذية في مستنقع الإنفاق السياسي للشركات.

ويشير إلى أنّ رابطة المدعين العموم الجمهوريين، التي تلقت ملايين الدولارات من مساهمات الشركات، هي مساهم رئيس في رابطة المدعين العموم بالولايات والذين يهاجمون الشركات لدعمها العمل المناخي. وبالمثل، فإن الجمهوريين الذين يزعمون أن الانضمام إلى مجموعة صناعية للتعاون في شأن العمل المناخي ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار، لم يكن لديهم مخاوف مماثلة في شأن تحالفات صناعة الوقود الأحفوري، مثل معهد البترول الأمريكي.

ويتهم سترين، السياسيين المناهضين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذين يقللون أهمية العمل المناخي بارتكاب معصية أورويلية أخرى: تجاهل العلم والحقائق الموضوعية من أجل الحفاظ على السلطة.

إذن، هل يمكن هزيمة ازدواجية الفكر المناهض للمناخ؟ ليس بسهولة، ولكن سترين يقدم قائمة بالأسئلة التي يجب طرحها على منتقدي المناخ أكثر فأكثر، مثل: إذا كانت تحالفات الصافي صفر غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، فلماذا لا تحقق مع معهد البترول الأمريكي؟، وإذا كانت الشركات تخل بواجباتها الائتمانية عبر اتخاذ مواقف في شأن القضايا السياسية، فكيف قبلت بملايين الدولارات من مساهماتهم؟.

هذه أسئلة جيدة، وإلى سؤال آخر لجميع الشركات التي تراجعت عن العمل المناخي بدلاً من تقديم الحجة الضرورية على نحو متزايد: لماذا استسلمتِ لهذه الهجمات المخادعة والملوءة بالعيوب في المقام الأول.

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