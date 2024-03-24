البيت الأبيض يمنح «إنتل» 8.5 مليارات دولار لدعم التصنيع

أعلن البيت الأبيض، أن شركة إنتل في طريقها للحصول على تمويل مباشر يصل إلى 8.5 مليارات دولار من الحكومة الفيدرالية، كجزء من قانون ((تشيبس))، كما يمكن لها أيضاً الحصول على نحو 11 مليار دولار من القروض التي يوفرها القانون نفسه، الذي تم إقراره في العام 2022، كجزء من مساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدعم تصنيع أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن الأموال ستساعد على تصنيع أشباه موصلات رائدة في الولايات المتحدة، وعلى إبقاء أمريكا في مقعد السائق في الابتكار.

وقالت ((إنتل)) والبيت الأبيض، إن اتفاقهما أولي وغير ملزم حتى الآن، ويمكن أن يتغير. ولطالما كانت ((إنتل)) من أقوى شركات صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، حيث قامت بتطوير الرقائق التي تشغل العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وخوادم مراكز البيانات في العالم.

وتجاوزت ((إنتل)) في القيمة السوقية، مؤخراً، شركات ((إنفيديا))، و((إيه إم دي))، وشركة تصنيع شرائح الهواتف المحمولة و((كوالكوم)). وتتمتع إنتل بموقع فريد في الصناعة، لأنها تدير مصانع للرقائق، إضافة إلى تصميم المعالجات، فيما تصمم إنفيديا وكوالكون الشريحة ثم يرسلان ملفات الكمبيوتر والموظفين إلى ((تي إس إم سي)) التايوانية.

وهذا هو السبب الرئيس وراء توقع شركة إنتل منذ فترة طويلة، أن تكون واحدة من أكبر المستفيدين من قانون تشيبس خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات، الذي استهدف إطلاق ما يقرب من 53 مليار دولار في هيئة حوافز لتكنولوجيا الرقائق المحلية.

وكان الدافع الرئيس وراء قانون تشيبس، تشجيع الشركات على بناء مصانع على الأراضي الأمريكية، لمنع انقطاع الإمدادات في حالة غزو الصين لتايوان.

وقالت إنتل إنها ستنفق أموال قانون تشيبس على المصانع ومراكز الأبحاث في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وأوريجون. وأعلنت الشركة سابقاً، عن خطط لإنفاق 100 مليار دولار على البرامج والمرافق الأمريكية. وأعلنت شركة إنتل، عن خطة للحاق بركب التصنيع المتطور بحلول العام 2026.

وستتكلف شركة إنتل في ولاية أوهايو أكثر من 20 مليار دولار، وقالت إنتل إنه من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في العام 2027 أو 2028.

وتقوم إنتل أيضاً بتوسيع عمليات التصنيع في أريزونا ونيو مكسيكو. وتقول شركة إنتل، إن المشاريع ستخلق فرص عمل لـ 20 ألف شخص في قطاع البناء، و10 آلاف شخص في تصنيع الرقائق.

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