الإمارات تستثمر في «الحوسبة الكمية» لاستشراف المستقبل

تستثمر دولة الإمارات في قطاع ((الحوسبة الكمية)) Quantum computing، المتوقع أن تصل قيمته السوقية العالمية إلى تريليون دولار في العام 2035، باحتسابه أحد أسرع مجالات التكنولوجيا انتشاراً في العالم ونظراً إلى تطبيقاتها المبتكرة القادرة على حل التحديات في العديد من القطاعات، لقوتها وسرعتها الهائلة في حساب الظواهر الفيزيائية، مقارنة بأجهزة الحاسوب التقليدية.

وتهدف دولة الإمارات من الاستثمار في الحوسبة الكمية إلى تمكين الابتكار والاقتصاد المعرفي والمستدام، عبر مركز بحوث كوانتوم والمعاهد والجامعات الإماراتية لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي، إذ يعمل مركز البحوث الكمية، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي على صنع أول حاسوب كمي في دولة الإمارات، وفقاً لمركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.

وقال المركز، إن دولة الإمارات أدركت بسرعة فوائد قطاع الحوسبة الكمية في جميع القطاعات والمجالات، لاسيما في الاقتصاد والبحث العلمي ضمن استراتيجيات الدولة طويلة المدى لمواكبة التطور التقني العالمي المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتي ستغير وجه العالم في السنوات المقبلة.

وتتوقع مؤسسة آي دي سي العالمية للبحوث السوقية IDC وصول الاستثمارات العالمية في الحوسبة الكمية إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية العام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%، وذكرت آي دي سي أن ذلك يشمل الاستثمارات من جانب القطاعين العام والخاص والإنفاق على البحث والتطوير من شركات التكنولوجيا والخدمات والتمويل.

تجدر الإشارة إلى الاهتمام المتزايد بالحوسبة الكمية من قبل الوكالات الحكومية العالمية، إذ أعلنت 14 منها (13 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، مبادرات تمتد عدة سنوات ستدر مليارات الدولارات لبحوث الحوسبة الكمية.

وذكر المركز، أن دولة الإمارات ضمن مشروعات الخمسين تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في القطاعات الجديدة والمستقبلية ومن بين هذه الاستثمارات تقنية الحوسبة الكمية. ووفقاً لشركة ((أكسنتشر)) الشرق الأوسط، فإن تقنية الحوسبة الكمية تتقدم بسرعة كبيرة ما يجعلها من القطاعات التقنية الواعدة.

وأشار المركز، إلى أن الولايات المتحدة والصين تهيمنان على قطاع الحوسبة الكمية، للاستفادة من ملامح الثورة التكنولوجية الجديدة التي مكَّنت العلماء من دراسة الجزيئات الأساسية للمادة، والتي تعددت تطبيقاتها مختلف المجالات على الرغم من حداثتها النسبية، لتَعد بتحولات جذرية لأي صناعة تعتمد على السرعة وقوة المعالجة، ومن ذلك صناعة الطيران والسيارات والدواء وغير ذلك.

وأكد المركز، أن تقنيات الحوسبة الكمية تتمتع بقيمة سوقية هائلة، فمن المتوقع أن تصل الحوسبة الكمية وحدها إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ تريليون دولار بحلول 2035. وأدت تكنولوجيا الكم على اختلاف تطبيقاتها، دوراً في مجالات عدة تشمل النماذج الرياضية المعقدة والمحاكاة والأجهزة الإلكترونية وماسحات الأشعة المقطعية وغيرها الكثير، إذ تمتلك تلك التكنولوجيا القدرة على إحداث ثورة في طريقة تواصل البشر ومعالجة المعلومات بسرعات قياسية.

ويمكن الوقوف على أبرز مجالات استخدام الحوسبة الكمية في العديد من المجالات العسكرية والاتصالات والطب، كما يمكنها معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية بصورة سريعة، ولاشك في أن تكنولوجيا الحوسبة الكمية يمكنها تغيير خريطة الصناعات الوطنية‏.‏

وتقود الشركات التكنولوجية الكبرى، الجهود لتطوير الحوسبة الكمومية، إذ يتصدر مختبر بحوث جوجل وشركة IBM التي قامت ببناء واحد من أكبر أجهزة الحاسوب الكمومية هذا المجال، وأنجزت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تطوير جهاز الحاسوب الكمي الذي تفوق سرعته الحاسوبَ الذي طورته شركة غوغل بـ10 مليارات مرة.

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