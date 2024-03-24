8.3 مليارات دولار أرباح سينوبك 2023 بتراجع ​9.9 %

أعلنت شركة الصين للبترول والبتروكيماويات (سينوبك)، أمس، تراجع صافي الأرباح 9.9 % في 2023، متأثراً بانخفاض أسعار النفط والغاز على الرغم من الحصول على دعم من تعافي الطلب على الوقود.

وذكرت أكبر شركة لتكرير النفط في العالم في إفصاح لبورصة شنغهاي، أن الدخل الصافي بلغ 60.5 مليار يوان (8.37 مليارات دولار). وقالت سينوبك، إن الشركة واجهت ((بيئة تشغيل معقدة ومنافسة شديدة)) العام الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة النفط والغاز الحكومية الكبرى من البنزين 14.3 % والديزل 6.4 %، وارتفعت مبيعات وقود الطائرات 49.5 %. وارتفع استهلاك المصافي من النفط 6.3 % العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 257.52 مليون طن، أو حوالي 5.15 ملايين برميل يومياً. وتتوقع الشركة، ارتفاع الاستهلاك إلى 260 مليون طن هذا العام.

وتتوقع سينوبك، انخفاض ​​إنتاجها من النفط الخام إلى 279.06 مليون برميل هذا العام، من 280.23 مليون 2023، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 1.380 مليار قدم مكعبة من 1.292 مليار قدم مكعبة. وظلت أعمال البتروكيماويات ضعيفة، في ظل انخفاض مبيعات الألياف الكيماوية والبلاستيك 1.8%.

وتخطط سينوبك لإنفاق رأسمالي 173 مليار يوان هذا العام لتغطية الاستثمارات الرئيسية.

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