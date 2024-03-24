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أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024

3/24/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.

جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار

بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار

البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار

ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار

البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار

بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار

بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار

مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار

إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار

رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار

بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار

جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار

تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار

بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار

ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار

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