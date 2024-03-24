أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024

يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.

جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار

بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار

البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار

ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار

البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار

بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار

بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار

مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار

إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار

رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار

بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار

جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار

تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار

بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار

ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار

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