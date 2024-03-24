أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.
جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار
بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار
البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار
ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار
البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار
بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار
بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار
مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار
إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار
رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار
بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار
جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار
تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار
بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار
ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار
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