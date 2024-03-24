«رمضان في دبي».. عروض وفعاليات

تواصلت حملة رمضان في دبي، حيث تتسابق المحلات والشركات في المراكز التجارية على إهداء المتسوقين أفضل التجارب والصفقات على باقة واسعة من السلع والمستلزمات والهدايا.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الثاني خلال رمضان، إقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، فيما تنوعت الفعاليات الترفيهية والتراثية والثقافية والعروض الضوئية والفنية والألعاب النارية في أنحاء مختلفة والأماكن المفتوحة، حيث تهدي زوار الإمارة وسكانها مجموعة تجارب استثنائية.

وشملت العروض مجموعة منتجات حصرية وعروض على الأزياء ومستلزمات المنزل والمأكولات والمنتجات الفريدة، وسط أجواء رمضانية ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق والأسواق الرمضانية.

وتقدم الأسواق الليلية الرمضانية، مجموعة من منتجات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا القيمة.

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