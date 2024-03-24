تاكسي دبي أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف وأرامكس الأقل

احتلت شركات تاكسي دبي (81.5%)، وأدنوك للتوزيع (62.51%)، و((إي آند)) (53%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة)) (51%)، وبنك أم القيوين الوطني (46.2%)، وسوق دبي المالي (46%)، ودبي الإسلامي (44%)، و((أبوظبي الأول)) (44%)، والدار العقارية (42%)، وبنك الفجيرة الوطني (41.1%)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو)) (40%)، و((تبريد)) (40%)، وأبوظبي التجاري (40%)، و((سالك)) (37.5%)، ودبي التجاري (37.1%)، و((إمباور))(33%)، موقع الصدارة باعتبارها أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين، بينما سجلت 7 شركات نسبة أقل من 5%، وفق مسح أجراه ((البيان الاقتصادي)) استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2023.

حوكمة شركات

وشمل المسح 48 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بينما لم تعلن بقية الشركات عن تقاريرها للحوكمة حتى الآن.

وجاءت شركة ((تاكسي دبي)) في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 81.5% في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.

وفى المركز الثاني جاءت شركة ((أدنوك للتوزيع)) (62.51%)، ثم إي آند (53%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة)) (51%)، ثم بنك أم القيوين الوطني بنسبة توطين بلغت 46.2%، ثم ((سوق دبي المالي)) بنسبة 46% من مجمل وظائف الشركة. وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.

وحل بنكا ((دبي الإسلامي)) و((أبوظبي الأول)) في المرتبة السابعة بنسبة 44%، ثم ((الدار العقارية)) 42%، ثم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 41.1%.

وجاءت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، و((تبريد))، وبنك أبوظبي التجاري، في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت 40%، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم ((سالك)) بنسبة 37.5%، يليها ((دبي التجاري)) بنسبة 37.1%، ثم ((إمباور)) بنسبة 33%.

قطاع تأمين

وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 32%، وأورينت للتأمين 23.5%، وسكون للتأمين 23.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 21.2%، والإمارات للتأمين 17.08%، والوطنية للتأمينات العامة 13.22%، والظفرة للتأمين 13%.

وسجلت شركة ((تيكوم)) 24%، بينما بلغت نسبة التوطين في شركة إمستيل لمواد البناء 21%، وبنك المشرق 20%، وأم القيوين للاستثمارات العامة 20%، وبنك رأس الخيمة الوطني 20%، ورأس الخيمة العقارية 17.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 17.4%.

وبلغت نسبة التوطين في شركة أدنوك للحفر 15.74%، وتؤكد الشركة أنها تعمل على تشجيع الكادر المواطن على العمل، بينما بلغت نسبة التوطين في الأنصاري للخدمات المالية 13.34%، والواحة كابيتال 12%، والجرافات البحرية 9.6%، وسيراميك رأس الخيمة 9.3%، والإمارات لتعليم القيادة 8.1%، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض 8.70%، وألفا ظبي القابضة 8%، ورابكو للاستثمار 6%، وغذاء القابضة 5%، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 5%.

وجاءت 7 شركات بنسب أقل من 5%، على رأسها ((العالمية القابضة)) بنسبة 4.1%، وبرجيل القابضة 4%، وأيبيكس للاستثمار 4%، والفجيرة لصناعات البناء 3.45%، والعربية للطيران 2.52%، وملتيبلاي 1.74%، وأرامكس 0.86%، وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.







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