أشارت تقارير عقارية عالمية عدة، إلى أن سوق العقارات الفاخرة في دبي يترقب إطلاق مشاريع جديدة خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي تواصل مبيعات المنازل في دبي ارتفاعها منذ بداية 2024، مستفيدة من الطفرة التي شهدتها خلال العام الماضي، عندما بلغت المعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما يشهد سوق الإيجارات في دبي تحولاً ملحوظاً، حيث لوحظ ارتفاع في الأسعار، ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات الإشغال، مدعوماً بالزيادة السكانية.

وتتوقع التقارير، عودة نشاط الإسكان في دبي إلى مستويات أكثر طبيعية في 2024، مع نمو في الأسعار يتراوح بين 4% و5.9%.

كما ارتفعت الإيجارات بشكل مستمر بمعدل يتجاوز الرقمين في معظم مناطق دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب الناتج عن الزيادة السكانية.

ويعقّب جاكوب برامسلي، مدير التأجير في ((بيتر هومز))، بالتأكيد على أن ارتفاع معدلات الإشغال أعفى الملاك من ضغط كبير لتقديم مثل هذه الحوافز، مشيراً إلى ملاحظة العديد من العقود مع شركات عدة، وهو ما نجد فيه عادة مزيداً من المرونة من مالكي العقارات لدينا، مقارنة بالحوافز أو الأسعار)).

ويضيف برامسلي: ((من النادر في الوقت الحالي رؤية محفزات مثل شهر إيجار مجاني أو فترة سماح تسمح للمستأجر بالانتقال إلى عقار في وقت مبكر قليلاً دون دفع إيجار)). وبلغ عدد سكان الإمارة 3.65 ملايين نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 100 ألف نسمة عن 2022، وذلك بسبب تدفق العمالة الأجنبية والمهنيين والمستثمرين في فترة ما بعد الجائحة.

ويشير مدير العمليات في مجموعة ((آل سوب آند آل سوب)) بول كيلي، إلى أن الحوافز لم تعد بالكثرة التي كانت عليها في 2020 مثلاً، معللاً ذلك بأن الملاك لا يحتاجون إليها، مضيفاً: ((يمكننا جميعاً أن نرى مدى انشغال دبي في الوقت الحالي، ونحن جميعاً على علم بالزيادة السكانية والأرقام القياسية لعدد الزوار، إنها ليست سوقاً يحتاج فيها الملاك إلى تقديم حافز)).

ويتفق مدير عام العقارات في ((هوسبي)) العقارية، ألويس كوجيندران، مع أن الحوافز مثل أشهر الإيجار المجانية لم تعد تُعرض حالياً، مشيراً إلى أن النمو السكاني كان المحرك الرئيسي للطلب، ما أدى لنقص في المنازل المتاحة، لذلك أصبح المالك لا يحتاج لتقديم الحوافز، وخلْق سوق في صالحه.

وأضاف: ((السيناريو أصبح مختلفاً تماماً مقارنة بعامين إلى ثلاثة أعوام مضت، ولقد شهدنا مؤخراً استمرار ارتفاع معدلات الإشغال على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجار)).

مشاريع جديدة

على الجانب الآخر، ووفقاً لأحدث تقارير ((مانشيون غلوبال)) المتخصص في قطاع العقارات الفاخرة، فإن إمارة دبي تعتبر السوق الأكثر إثارة للفخامة في العالم، وذلك مع وجود مشاريع تطويرية ستطلق وحداتها إلى السوق هذا الموسم، التي تشمل فللاً وأبراجاً قائمة بذاتها على الواجهة البحرية، مع قوائم طويلة من الوحدات قيد الإطلاق، إذ واصلت مبيعات المنازل في دبي ارتفاعها في بداية 2024، مستفيدة من الطفرة التي شهدتها خلال العام الماضي، عندما بلغت مستويات المعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق، ففي شهر يناير، سجلت الإمارة رقماً قياسياً في المبيعات بقيمة 35.4 مليار درهم، أي نحو 9.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 27% عن الفترة ذاتها من العام 2023، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لكن في الربع الأخير تفوّقت الإمارة على جميع مدن العالم في مبيعات العقارات السكنية بقيمة 10 ملايين دولار وما فوق.

ويشير مدير عام شركة ((لاكشري بروبيرتي)) مارك ريتشاردز، إلى أن الإمارة شهدت بعض التطورات المثيرة للغاية لبدء العام، حيث يتراجع الاهتمام ومعدلات الرهن العقاري بعد بعض الارتفاعات المكثفة، وهو خبر سار للعديد من المشترين المحتملين، مشيراً إلى أن الذين يفكرون في الاستثمار في عقار فاخر يمتلكون الآن الفرصة المواتية لتحقيق الانتقال إلى المستوى التالي من الرفاهية، مع وجود خيارات تمويل عديدة.

ووفق ((مانشيون غلوبال))، فقد شهدت دبي أكبر نمو في أسعار المنازل الفخمة بين 30 مدينة عالمية في العام 2023، حيث ارتفعت القيم بنسبة 17.4، ومع ذلك فقد بدأ ارتفاع الأسعار في الهدوء الآن، ما جعل المدينة أكثر جاذبية للمشترين المحتملين للمساكن.

وتوقّعت شركة ((سافيلز)) البريطانية للعقارات، عودة نشاط الإسكان في دبي إلى مستويات أكثر طبيعية في 2024، مع نمو في الأسعار يتراوح بين 4% و5.9%، ما يتماشى مع توقعات خبراء العقارات أن تشهد سوق دبي استقراراً في الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط، بعد ارتفاعها الكبير الذي شهده في السنوات الأخيرة.

ويتوقّع الرئيس التنفيذي لشركة ((لوكس هابيتات)) أوريول فونت، أنه بحلول نهاية العام 2024 أو بداية 2025، ستشهد السوق اعتدالاً في مستويات النمو، أو حتى تصحيحاً محتملاً في مناطق أو أنواع معينة من العقارات، مضيفاً: ((دبي جاهزة لمزيد من التطوير بوصفها مقصداً سكنياً بارزاً للأفراد ذوي الثروات العالية، نظراً لنمط الحياة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة، وتميُّزها بميزة إضافية تتمثل في كونها ملاذاً ضريبياً جذاباً للعديد من المستثمرين الأجانب)).

واستعرض الموقع 5 مشاريع فاخرة تم إطلاق مبيعاتها منذ بداية العام الجاري، يأتي على رأسها مجمع ألتيسيما من البراري دبي، الذي يقع على طريق الشيخ محمد بن زايد، دبي لاند، حيث يتكون المنتجع من 23 فيلا من 7 غرف نوم تأتي مع ثمانية حمامات على الأقل. ثم جاء بعد ذلك مشروع ((أماكن مرسيدس بينز))، الذي يقع في شارع الأصايل وسط الإمارة، والذي يُعد أول مسكن يحمل علامة تجارية لشركة صناعة السيارات مرسيدس بنز في العالم، ويضم 65 طابقاً به 150 شقة وبنتهاوس، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العام 2026.

واستعرض الموقع ((فيلات هاريسوني لامير))، التي تقع على شاطئ لا مير في جميرا، التي بيعت تقريباً بالكامل عند الإطلاق ولم يكن سوى فيلتين معروضتين عند إطلاق المشروع في يناير الماضي.

ووفق ((مانشيون غلوبال))، فإن اسم ((هاريسوني)) جاء من نوع نادر من المرجان لا يوجد إلا في الخليج العربي، إذ تعبر عن أن كل فيلا فريدة من نوعها، ومخفية عن الغرباء، ولا يمكن الوصول إليها إلا للمقيمين المستقبليين وضيوفهم.

وعرض الموقع أيضاً ضمن تقريره المطوّل، ((فلل أمارا توين)) التي تقع في شارع حصة بمدينة دبي الرياضية، ويوضح الموقع أنها الإضافة الأحدث إلى مجتمع تلال الغاف، التي ستضم 6500 شقة للتملك الحر ومنازل تاون هاوس عند اكتمالها المزمع في 2026.

واستعرض الموقع أخيراً ((فيلا فينتو)) من أمنيات في خليج مراسي بالخليج التجاري في دبي، والذي سيضم الواجهة البحرية 92 وحدة سكنية، تتراوح بين شقق مكونة من غرفتين إلى أربع غرف نوم، وستكون بجوار مشروع شركة ((أمنيات)) أيضاً ((مجموعة فلل دورتشيستر)) الذي تم إطلاقه يونيو الماضي.

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