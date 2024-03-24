اتزيلي ينفي ما ورد على لسانه بعدم دعم جمهور العين له

نفي جناح العين عمير اتزيلي ما تم

تداوله على لسانه في منصات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دعم

جماهير العين له موضحا أن التصريح الذي تم تداوله

ينافي ما ذكرته وهو اجتهاد لم يحالفه التوفيق.

تصريح

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي

تداولت

تصريحا على لسان اللاعب جاء فيه أنه يفتقد

لدعم الجماهير، ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانا للاعب أكد فيه فخره بانضمامه للعين الذي يتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية وقال: غالبا ما

تمتلي مدرجات ملعبنا بإستاد هزاع بن زايد الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع، وفي المباريات الخارجية لا يقل عدد انصارنا عن 5 ألف مشجع ودائما كفة الجماهير العيناوية راجحة في جميع المباريات داخل وخارج ملعبنا.

50720

وحسب احصائيات في 6 مباريات دورية

هذا الموسم على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد بلغ عدد حضور جماهير العين

50720

بمعدل حضور 8453 في كل مباراة، وفي مباراة العين والوحدة

بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين بلغ عدد جماهير العين 14000 مشجع، بينما شهد مباراة الفريق

أمام بني ياس في ختام

الجولة 14، 12000، بينما بلغ عدد حضور جمهور العين في مباراته عجمان 6100، وأمام الإمارات 4100، وامام حتا 8000.



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وتعاقد العين مع اللاعب عمير اتزيلي في يونيو من العام الماضي، لمدة موسمين، وشارك اللاعب في 18 مباراة منها 13 مباراة بالدوري، و5 بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 5 أهداف، وخلال الفترة السابقة نفي اللاعب أكثر من مرة شائعة

انتقاله لأندية أو عودته لناديه الذي جاء منه إلى العين

وأَكد اتزيلي (30 عاما) أنه ظل يحظى بالدعم والمساندة من الإدارة والمدرب وزملائه اللاعبين وجمهور العين وكل منتمٍ

وقال إن الجميع هنا يجسدون روح العائلة الواحدة و تلك هي كلمة السر في هذا النادي الكبير.

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