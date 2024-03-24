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طقس الإمارات.. من الإثنين 25 إلى الجمعة 29 مارس الجاري

3/24/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس خلال بداية الأسبوع غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، ثم يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وإليكم تفاصل الأجواء خلال الأيام الخمسة المقبلة:

الإثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية غرباً ليلاً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار صباحاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً شرقاً.

الرياح: شمالية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي و مضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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