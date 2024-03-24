4 انتصارات في ختام مباريات الأسبوع 25 لدوري الهواة.. والنواخذة يحافظ على مركزه الثالث

اختتمت اليوم مباريات الأسبوع 25 لدوري الدرجة الأولى بقيام 4 مواجهات انتهت جميعها على وقع الفوز والذي حضر خلال لقاء دبا الفجيرة الفائز على ضيفه غلف اف سي بهدف عامر عمر في الدقيقة 60 ليرفع النواخذة رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث خلف دبا الحصن الوصيف برصيد 47

نقطة في وقت تجمد فيه رصيد غلف اف سي عند 21 نقطة.

وفي مباراة ثانية حقق يونايتد انتصاراً مهماً على ضيفه التعاون بهدف اللاعب مالك اتاندا في الدقيقة 45 ليصل يونايتد برصيده الى 39 نقطة وبقى التعاون ب 35 نقطة.

واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات وأمطر مرمى الجزيرة الحمراء بأربعة اهداف مقابل هدف يتيم للضيوف سجل رباعية الذئاب كل من انخل لزاما " هدفين " في الوقت بدل الضائع في وقت تكفل فيه كل من سلطان سبيل وسيدي حامد بتسجيل بقية أهداف الذئاب الذي وصل إلى النقطة 36 فيما بقى الجزيرة الحمراء برصيد 30 نقطة، واكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ماجد صلا في الدقيقة 90+2.

وتمكن العربي من تحقيق الفوز خارج الديار بعد عبوره عقبة مسافي بنتيجة 2-1 ، احرز للفائز راشد عيسى وجويل ايرنيست في الدقيقتين 5 و70، فيما أحرز لمسافي اللاعب عبد الله راشد في الدقيقة 50 ليرفع العربي رصيده الى 35 نقطة وبقى مسافي برصيد 35 نقطة.

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