مزاد أنبل رقم الخيري في دبي الداعم لحملة وقف الأم يحقق أكثر من 38 مليون درهم

حقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة الذي عقد مساء اليوم في دبي 38 مليوناً و95 ألف درهم ستذهب كاملة لدعم جهود حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتضمن المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e

وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، بيع 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لشركة "دو"، و11 رقماً لـ"اتصالات من &e".

وسيعود ريع المزاد لدعم حملة "وقف الأم"، للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم و25 ألفاً، والأرقام المقدمة من اتصالات من "إي آند" 4.135 مليون درهم، والأرقام المقدمة من دو ما مجموعه 4.935 درهم.



وشارك في فعاليات مزاد أنبل رقم الخيري الذي أقيم في فندق فور سيزونز جميرا بدبي عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثته حملة وقف الأم التي تستهدف

تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وحقق رقم اللوحة O74 قيمة 2.5 مليون درهم، ورقم اللوحة O51 مبلغ 3 ملايين درهم، فيما بيع رقم اللوحة V39 بـ 4 ملايين درهم، وP42

بـ3.225 مليون درهم، وQ49 بـ 3 ملايين درهم، وT95 بـ 2.5 مليون درهم، وU53 بـ 2.8 مليون درهم، و U79 بـ2.550 مليون درهم، وW62 بـ2.775

مليون درهم، وW85

بـ2.675 مليون درهم.



فيما حققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من اتصالات من (إي آند)

2.875 مليون درهم لرقم 0545555555، و150 ألف درهم لرقم

0561444444، و285 ألف درهم لرقم 0569111111، و250 ألف درهم لرقم 0548888881، و125 ألف درهم لرقم 0545555551، و75 ألف درهم لرقم 0544000001،و105 آلاف

درهم لرقم 0568888800، و70 ألف درهم لرقم 0564488888، و45 ألف درهم لرقم 0564444499، و80 ألف درهم لرقم

0563000004، و75 ألف درهم لرقم

0564344444.



وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من دو، 290 ألف درهم لرقم 0587777770، و120 ألف درهم لرقم 0587777771، و190 ألف درهم لرقم 0587777772، و150 ألف درهم لرقم 0587777773، و180 ألف درهم لرقم 0587777774، و160ألف درهم لرقم 0587777775، و175 ألف درهم لرقم 0587777776، و3.2 مليون درهم لرقم 0587777777، و305 آلاف درهم لرقم 0587777778، و165 ألف درهم لرقم 0587777779.

وتتواصل مزادات أنبل رقم الخيرية لدعم حملة وقف الأم هذا الأسبوع على أرض الإمارات، حيث يستمر المزاد الإلكتروني لشرطة أبوظبي على 555 رقم مميز للوحات المركبات عبر الموقع الإلكتروني للمزاد

ويغلق يومي 26 و27 مارس الجاري.

ويضاف مزاد أنبل رقم الخيري إلى 6 قنوات رئيسية للمساهمة في حملة وقف الأم هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

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