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رئيس بلدية الفحيص يعرض إنجازات البلدية لعامي 2022 و2023

3/24/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استعرض رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش إنجازات المجلس البلدي للأعوام 2022 و2023 لبلدية الفحيص.


وقال العكروش خلال لقاء مع أهالي مدينة الفحيص، مساء أمس إن الوضع المالي لأي مؤسسة هو اللبنة الأولي للسير نحو التنمية وإنجاز المشاريع المطلوبة، وتلك كانت الأولوية للمجلس البلدي حيث ضع الخطط الاستراتيجية لضبط وترشيد النفقات دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

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