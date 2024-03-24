رئيس بلدية الفحيص يعرض إنجازات البلدية لعامي 2022 و2023

وقال العكروش خلال لقاء مع أهالي مدينة الفحيص، مساء أمس إن الوضع المالي لأي مؤسسة هو اللبنة الأولي للسير نحو التنمية وإنجاز المشاريع المطلوبة، وتلك كانت الأولوية للمجلس البلدي حيث ضع الخطط الاستراتيجية لضبط وترشيد النفقات دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

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