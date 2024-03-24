رئيس بلدية الفحيص يعرض إنجازات البلدية لعامي 2022 و2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استعرض رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش إنجازات المجلس البلدي للأعوام 2022 و2023 لبلدية الفحيص.
وقال العكروش خلال لقاء مع أهالي مدينة الفحيص، مساء أمس إن الوضع المالي لأي مؤسسة هو اللبنة الأولي للسير نحو التنمية وإنجاز المشاريع المطلوبة، وتلك كانت الأولوية للمجلس البلدي حيث ضع الخطط الاستراتيجية لضبط وترشيد النفقات دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
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