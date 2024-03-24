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أوقاف الكرك تقيم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الأحد، في مسجد المرج الكبير المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي.


وأكد الشيخ عاطف الليمون خلال إدارته للجلسة أهمية المجالس العلمية وأثرها البالغ في ثقافتنا العربية والإسلامية، مشيرا إلى جهود وزارة الأوقاف في عقد هذه المجالس خلال شهر رمضان، وأثرها في حياة الناس من خلال نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع وربط الأمة بعلمائها وتراثها.

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