مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة

مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة
التاريخ
3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات والأحياء المعلنة كمناطق آمنة في قطاع غزة، مع دخول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 170 على التوالي.
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