Monday, 25 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة

3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات والأحياء المعلنة كمناطق آمنة في قطاع غزة، مع دخول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 170 على التوالي.

MENAFN24032024000208011052ID1108015941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث