روسيا: ارتفاع قتلى الهجوم على المجمع التجاري بموسكو إلى 137 شخصا

روسيا: ارتفاع قتلى الهجوم على المجمع التجاري بموسكو إلى 137 شخصا
التاريخ
3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مجمع تجاري، الجمعة الماضية، في احدى ضواحي موسكو إلى 137 شخصا.
MENAFN24032024000208011052ID1108015940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.