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روسيا: ارتفاع قتلى الهجوم على المجمع التجاري بموسكو إلى 137 شخصا

3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مجمع تجاري، الجمعة الماضية، في احدى ضواحي موسكو إلى 137 شخصا.

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