7 شهداء بينهم نساء وطفل شرقي رفح
التاريخ
3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام في قطاع غزة، مساء الأحد، باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وطفل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة شرقي رفح.
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