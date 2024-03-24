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بيارق الوطن تقيم إفطارا رمضانيا تحت شعار التعايش الديني بالرصيفة

3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت جمعية بيارق الوطن للتنمية الاجتماعية في لواء الرصيفة افطارا خيري في مدرسة ثيودور شنلر تحت عنوان التعايش الديني، بحضور نائب رئيس بلدية الرصيفة المهندس خالد الدعجة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية في اللواء.


وأكد مدير مدرسة ثيودور شنلر الدكتور الأب خالد فريج عظمة وقيمة مثل هذه الفعاليات الخيرية في شهر رمضان المبارك والتي تأتي لتعميق مبدأ التعايش الديني بين جميع أفراد المجتمع .

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