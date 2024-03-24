بيارق الوطن تقيم إفطارا رمضانيا تحت شعار التعايش الديني بالرصيفة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت جمعية بيارق الوطن للتنمية الاجتماعية في لواء الرصيفة افطارا خيري في مدرسة ثيودور شنلر تحت عنوان التعايش الديني، بحضور نائب رئيس بلدية الرصيفة المهندس خالد الدعجة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية في اللواء.
وأكد مدير مدرسة ثيودور شنلر الدكتور الأب خالد فريج عظمة وقيمة مثل هذه الفعاليات الخيرية في شهر رمضان المبارك والتي تأتي لتعميق مبدأ التعايش الديني بين جميع أفراد المجتمع .
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