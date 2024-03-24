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روسيا: اعتراض قاذفتي قنابل أميركيتين فوق بحر بارنتس

3/24/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن اعتراض قاذفتي قنابل استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية فوق بحر بارنتس ومنعت انتهاكهما المجال الجوي الروسي.

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