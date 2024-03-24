إربد الكبرى تنفذ مبادرة لزراعة مليون شجرة في المدينة

إربد الكبرى تنفذ مبادرة لزراعة مليون شجرة في المدينة
التاريخ
3/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -شارك رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، بزراعة الأشجار ضمن مبادرة البلدية "زراعتي مسؤوليتي" لزراعة مليون شجرة في المدينة .
وزرع الكوفحي مع أبناء المجتمع المحلي،الأشجار في امتداد الطريق الواقع شمال مجمع الأغوار الجديد لواء قصبة إربد.
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