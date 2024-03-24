الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الاجواء يوم الاثنين نهاراً باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الاثنين :



- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.