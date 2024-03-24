مقاومون فلسطينيون يستهدفون موقعا لجيش الاحتلال قرب جنين
التاريخ
3/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على القوات "الإسرائيلية" بالقرب من "كيبوتس ميراف" على جبل جلبوع، بمحاذاة الضفة الغربية، حيث "تعمل القوات على مطاردة المشتبه بهم".
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