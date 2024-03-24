Monday, 25 March 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقاومون فلسطينيون يستهدفون موقعا لجيش الاحتلال قرب جنين

3/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على القوات "الإسرائيلية" بالقرب من "كيبوتس ميراف" على جبل جلبوع، بمحاذاة الضفة الغربية، حيث "تعمل القوات على مطاردة المشتبه بهم".

MENAFN24032024000208011052ID1108015932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث