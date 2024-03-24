تواصل فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بالبلقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت الأحد، فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للعام الحالي والتي تنظمها وزارة الشباب لهذا العام بمشاركة 80 فريقا يمثلون ألوية محافظة البلقاء كافة.
وقال مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة إن البطولة تهدف الى استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم الحركية والجسمية وتنمية الروح الرياضية والمنافسة بين جميع الفرق المشاركة.
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