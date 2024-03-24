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الصليب الأحمر: نشعر بالقلق بشأن العمليات العسكرية في مشافي غزة

3/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، الأحد، إن مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء، "في مرمى الأعمال العدائية المستمرة مرة أخرى".
وأضافت أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات عسكرية جارية داخل أراضي المستشفيات وما حولها".

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