الصليب الأحمر: نشعر بالقلق بشأن العمليات العسكرية في مشافي غزة

الصليب الأحمر: نشعر بالقلق بشأن العمليات العسكرية في مشافي غزة
التاريخ
3/24/2024 7:11:26 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، الأحد، إن مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء، "في مرمى الأعمال العدائية المستمرة مرة أخرى".
وأضافت أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات عسكرية جارية داخل أراضي المستشفيات وما حولها".
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