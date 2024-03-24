منظمة التعاون الإسلامي تدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم في الأغوار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، بهدف توسيع المستوطنات.



واعتبرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن ذلك يعكس إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.



وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة.



بترا