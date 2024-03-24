الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خضع الزميل الإعلامي محمد الوكيل لعملية جراحية فجر اليوم الأحد تكللت بالنجاح ولله الحمد.



وأجرى العملية الجراحية للزميل الوكيل، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور راكان اللوزي.



وكان يعاني الزميل الوكيل من آلام الدسك الشديدة والتي تطلبت تدخلاً جراحياً دقيقاً من الدكتور اللوزي، حيث أُجريت العملية في مستشفى الرشيد العام.



ويتقدم الإعلامي محمد الوكيل مقدم برنامج الوكيل على راديو هلا، وناشر موقع الوكيل الإخباري، ومؤسس ومالك مجموعة الوكيل للإعلام، "بعد حمد الله على سابغ نِعمه"، من الدكتور راكان اللوزي، ومستشفى الرشيد العام بالشكر والامتنان على ما قدموه من اهتمام بالغ ورعاية منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى نجاح العملية.



يشار الى ان الدكتور اللوزي من أبرز استشاريي جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري ، ورافق جلالة الملك عبدالله الثاني في رحلة العلاج من الانزلاقات في الفقرات الصدرية بمدينة فرانكفورت الألمانية.



كما يشار الى أن مستشفى الرشيد العام من المستشفيات الرائدة في العاصمة عمان والذي استطاع العام الماضي من التوسع ليصبح مستشفى عام بخدمات مميزة ويقدم العديد من العلاجات والاختصاصات الطبية والتداخلات الجراحية.