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مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

3/24/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
وكان دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/24 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة من الدورة العادية الثالثة.
كما تضمن جدول الأعمال مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام من أجل اتاحة الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

للاطلاع على جدول الأعمال أنقر هنا

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