28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، إن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان في جميع ألوية المحافظة بلغت 28 مخالفة.



وأضاف الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن جميع المخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية، باستثناء واحدة متعلقة بزيادة في السعر المعلن.



وذكر أن عدد الجولات في جميع ألوية المحافظة بلغت 26 جولة، وتم زيارة 628 منشأة تجارية، فيما بلغ عدد الشكاوى 9 جرى التعامل معها.



وأشار إلى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، أسعارها مستقرة، وتراجعت أسعار بعض المواد الأخرى .



وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أية شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.