841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 841 طنا.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر البصل الناشف بين 22 و38 قرشا والباذنجان الأسود العجمي بين 60 و100 والثوم بين 200 و325 والبطاطا بين 40 و65 والبندورة بين 10 و20 ، والجزر بين 35 و45 والخيار بين 35 و55 والزهرة بين 10 و17، والليمون بين 18 و30، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و75 قرشا.
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