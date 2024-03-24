841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 841 طنا.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر البصل الناشف بين 22 و38 قرشا والباذنجان الأسود العجمي بين 60 و100 والثوم بين 200 و325 والبطاطا بين 40 و65 والبندورة بين 10 و20 ، والجزر بين 35 و45 والخيار بين 35 و55 والزهرة بين 10 و17، والليمون بين 18 و30، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و75 قرشا.