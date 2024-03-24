Sunday, 24 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

3/24/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، 841 طنا.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر البصل الناشف بين 22 و38 قرشا والباذنجان الأسود العجمي بين 60 و100 والثوم بين 200 و325 والبطاطا بين 40 و65 والبندورة بين 10 و20 ، والجزر بين 35 و45 والخيار بين 35 و55 والزهرة بين 10 و17، والليمون بين 18 و30، إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50 و75 قرشا.

MENAFN24032024000208011052ID1108015854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث