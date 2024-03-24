ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح

ماكرون يحذر نتنياهو بشأن رفح
التاريخ
3/24/2024 3:10:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "أي نقل قسري للسكان من رفح سيشكّل جريمة حرب" .
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