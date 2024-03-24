Sunday, 24 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاحد

3/24/2024 3:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم جامعة مؤتة/ الجناح العسكري، واطلع على أحدث البرامج والمناهج الدراسية والتدريبية التي يخضع لها التلاميذ.
واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه كل من نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن ثامر ادريس وآمر كلية العلوم الشرطية العميد الدكتور يوسف البداينة ،وبحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور محمد الصرايرة أوضحا خلاله أبرز التطورات والتحديثات التي شهدها الجناح العسكري لجامعة مؤتة ، والتي تهدف إلى رفع درجات الكفاءة والجاهزية العلمية والعملية لمرتبات وتلاميذ الجناح العسكري في جامعة مؤتة .
وأكّد اللواء المعايطة على مكانة جامعة مؤتة منذ تأسيسها ودورها الرئيس في تخريج الضباط الأكفاء المتسلحين بالعلم والمعرفة العسكرية والشرطية ليخدموا وطنهم ومجتمعهم في شتى ميادين الشرف والبطولة.
مشيراً الى الاهتمام والتوجيهات والدعم الموصول للجامعة من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير الامن العام في كل ما من شأنه رفع مستويات التأهيل والتدريب والقدرات وادخال احدث العلوم العسكرية والشرطية.

MENAFN24032024000208011052ID1108015849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث