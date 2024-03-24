طالع نص مسودة قانون العفو العام

وكما سيناقش المجلس في جلسته، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.

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