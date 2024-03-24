طالع نص مسودة قانون العفو العام

(MENAFN
- Amman Net) يناقش مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونشر مجلس النواب مسودة مشروع القانون الذي يستفيد منه 7355 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).
وكما سيناقش المجلس في جلسته، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
وتاليًا نص مشروع قانون العفو العام:
مشروع قانون العفو العام.pdf 1.85 ميغابايت
MENAFN24032024000209011053ID1108015848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.