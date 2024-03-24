جايكا وشؤون اللاجئين وزعت طرود غذائية : د. أبو هولي: تعزيز صمود المخيمات تمثل أولوية.

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN / قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين، في إطار التزامها بتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة، مساعدات إنسانية إغاثية طارئة للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية،



وتأتي هذه المساعدات الغذائية في ظل الاقتحامات المتواصلة والمستمر التي تعاني منها المخيمات، حيث تم توزيع 1393 طرد غذائي، على الاسر الفقيرة في مخيمات دير عمار، عين السلطان، عايدة، الفوار ومخيمي عسكر القديم والجديد، وهذه المخيمات التي يجري العمل داخلها ضمن مشروع تحسين المخيمات PALCIP2، الممول من الوكالة اليابانية جايكا، وهو مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب دائرة شؤون اللاجئين لدعم مخيمات اللاجئين التي تواجه ظروف صعبة نتيجة الإجراءات والاقتحامات الإسرائيلية.

وأشاد د. احمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بالجهود المبذولة من كافة الشركاء لتعزيز صمود المخيمات خصوصا، والمجتمع الفلسطيني عموما، الامر الذي يمثل أولوية عبر توفير الدعم الإنساني والاغاثي اللازم ، مؤكدًا على ان ما تقدمه وكالة التعاون الياباني – جايكا للمخيمات يأتي في أشد الظروف واصعبها، وهو جزء مهم من تكاتف الجهود لتحقيق التأثير الإيجابي في حياة الناس واوضاعهم، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية وتجويع وتدمير لكل مكونات المجتمع الفلسطيني، وحالة الاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية وخصوصا في للمخيمات.

ومن جهتها أكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) دوما على أن تحسين ظروف المخيمات يبقى أمرًا ذا أولوية بالنسبة لليابان، وأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه اليابان ليس بديلاً عن دور الأونروا، بل هو جهد مكمل له.

وفي سياق متصل توجه ممثلي اللجان الشعبية في المخيمات المستفيدة من حزمة المساعدات الغذائية من دائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بالشكر على هذه المساعدات التي من شأنها التخفيف عن معاناة اللاجئين في حياتهم اليومية خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.

تجدر الاشارة الى انه يتم تنفيذ أنشطة مشروع تحسين المخيمات من قبل طاقم دائرة شؤون اللاجئين بدعم فني من فريق خبراء جايكا، بهدف تمكين سكان المخيم من تحديد أولويات الاحتياجات العاجلة لتحسين المخيم والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.