جايكا وشؤون اللاجئين وزعت طرود غذائية : د. أبو هولي: تعزيز صمود المخيمات تمثل أولوية.

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN / قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين، في إطار التزامها بتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة، مساعدات إنسانية إغاثية طارئة للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية،
وتأتي هذه المساعدات الغذائية في ظل الاقتحامات المتواصلة والمستمر التي تعاني منها المخيمات، حيث تم توزيع 1393 طرد غذائي، على الاسر الفقيرة في مخيمات دير عمار، عين السلطان، عايدة، الفوار ومخيمي عسكر القديم والجديد، وهذه المخيمات التي يجري العمل داخلها ضمن مشروع تحسين المخيمات PALCIP2، الممول من الوكالة اليابانية جايكا، وهو مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب دائرة شؤون اللاجئين لدعم مخيمات اللاجئين التي تواجه ظروف صعبة نتيجة الإجراءات والاقتحامات الإسرائيلية.
وأشاد د. احمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بالجهود المبذولة من كافة الشركاء لتعزيز صمود المخيمات خصوصا، والمجتمع الفلسطيني عموما، الامر الذي يمثل أولوية عبر توفير الدعم الإنساني والاغاثي اللازم ، مؤكدًا على ان ما تقدمه وكالة التعاون الياباني – جايكا للمخيمات يأتي في أشد الظروف واصعبها، وهو جزء مهم من تكاتف الجهود لتحقيق التأثير الإيجابي في حياة الناس واوضاعهم، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية وتجويع وتدمير لكل مكونات المجتمع الفلسطيني، وحالة الاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية وخصوصا في للمخيمات.
ومن جهتها أكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) دوما على أن تحسين ظروف المخيمات يبقى أمرًا ذا أولوية بالنسبة لليابان، وأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه اليابان ليس بديلاً عن دور الأونروا، بل هو جهد مكمل له.
وفي سياق متصل توجه ممثلي اللجان الشعبية في المخيمات المستفيدة من حزمة المساعدات الغذائية من دائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بالشكر على هذه المساعدات التي من شأنها التخفيف عن معاناة اللاجئين في حياتهم اليومية خاصة خلال شهر رمضان الفضيل.
تجدر الاشارة الى انه يتم تنفيذ أنشطة مشروع تحسين المخيمات من قبل طاقم دائرة شؤون اللاجئين بدعم فني من فريق خبراء جايكا، بهدف تمكين سكان المخيم من تحديد أولويات الاحتياجات العاجلة لتحسين المخيم والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
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