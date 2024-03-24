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مركبة الفضاء روسية سويوز مع أول رائدة بيلاروسية تقلع إلى محطة الفضاء الدولية

3/24/2024 3:05:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت مركبة الفضاء الروسية «سويوز» وعلى متنها أول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ، مارينا فاسيليفسكايا، بنجاح أمس الأول باتجاه محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس). وقالت الوكالة في بيان إن «المركبة سويوز أقلعت من قاعدة بايكونور» في سهوب كازاخستان، موضحة أن وضع المركبة الفضائية في المدار «سار وفق الخطط الموضوعة أصلا».
وكان مقررا في بادئ الأمر إطلاق المركبة الفضائية سويوز الخميس، لكن العملية تعطلت في اللحظات الأخيرة أثناء وجود الصاروخ على منصة الإطلاق، وأرجئت حتى أمس الأول. ويمثل هذا التأجيل انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي يعاني منذ سنوات بسبب مشكلات تمويل وفضائح فساد وإخفاقات بينها فقدان المسبار القمري «لونا-25» في أغسطس 2023.
وقال رئيس «روسكوموس» يوري بوريسوف إن إلغاء الإقلاع الأول يعود إلى «انخفاض بالجهد في مصدر التيار الكيميائي» لمركبة سويوز. ويتألف طاقم المركبة من رائدة الفضاء الأميركية تريسي دايسون، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ نوفيتسكي، ومارينا فاسيليفسكايا، وهي أول رائدة فضاء بيلاروسية وتبلغ 33 عاما.
وأكد نوفيتسكي بعيد الإقلاع أن «كل شيء على ما يرام على متن المركبة»، وفق لقطات فيديو بثتها وكالة «روسكوسموس» على الهواء مباشرة.

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