مركبة الفضاء روسية سويوز مع أول رائدة بيلاروسية تقلع إلى محطة الفضاء الدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقلعت مركبة الفضاء الروسية «سويوز» وعلى متنها أول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ، مارينا فاسيليفسكايا، بنجاح أمس الأول باتجاه محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس). وقالت الوكالة في بيان إن «المركبة سويوز أقلعت من قاعدة بايكونور» في سهوب كازاخستان، موضحة أن وضع المركبة الفضائية في المدار «سار وفق الخطط الموضوعة أصلا».
وكان مقررا في بادئ الأمر إطلاق المركبة الفضائية سويوز الخميس، لكن العملية تعطلت في اللحظات الأخيرة أثناء وجود الصاروخ على منصة الإطلاق، وأرجئت حتى أمس الأول. ويمثل هذا التأجيل انتكاسة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي يعاني منذ سنوات بسبب مشكلات تمويل وفضائح فساد وإخفاقات بينها فقدان المسبار القمري «لونا-25» في أغسطس 2023.
وقال رئيس «روسكوموس» يوري بوريسوف إن إلغاء الإقلاع الأول يعود إلى «انخفاض بالجهد في مصدر التيار الكيميائي» لمركبة سويوز. ويتألف طاقم المركبة من رائدة الفضاء الأميركية تريسي دايسون، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ نوفيتسكي، ومارينا فاسيليفسكايا، وهي أول رائدة فضاء بيلاروسية وتبلغ 33 عاما.
وأكد نوفيتسكي بعيد الإقلاع أن «كل شيء على ما يرام على متن المركبة»، وفق لقطات فيديو بثتها وكالة «روسكوسموس» على الهواء مباشرة.
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