المرور 1770 حادث سير و20352 مخالفة في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
قالت الإدارة العامة للمرور، إن إدارات العمليات التابعة لها تعاملت في الفترة من 15 مارس حتى 22 الجاري مع 1770 حادثا مروريا بواقع 276 حادثا تسبب في إصابات بين قائدي المركبات و1494 حادثا لم يخلف إصابات.
وأظهرت الإحصائية أن الحملات الأسبوعية التي نفذتها خلال نفس الفترة تحت إشراف وكيل القطاع اللواء يوسف الخدة أسفرت عن توقيف 55 مخالفا لارتكاب مخالفات جسيمة، حيث تم إيداع هذا العدد نظارة المرور وإطلاق سراحهم لاحقا بعد تحرير محاضر لهم، وكذلك تم ضبط 14 حدثا لقيادتهم مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، حيث جرت إحالتهم إلى نيابة الأحداث.
وذكرت الإحصائية انه جرى في الفترة نفسها تحرير 20352 مخالفة مرورية متنوعة وإحالة 138 مركبة ودراجة الى كراج حجز المركبات على خلفية مخالفات أبرزها مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة والتظليل، كما ضبط في الحملات 22 مطلوبا تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.
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