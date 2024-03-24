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المرور 1770 حادث سير و20352 مخالفة في أسبوع

3/24/2024 3:05:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
قالت الإدارة العامة للمرور، إن إدارات العمليات التابعة لها تعاملت في الفترة من 15 مارس حتى 22 الجاري مع 1770 حادثا مروريا بواقع 276 حادثا تسبب في إصابات بين قائدي المركبات و1494 حادثا لم يخلف إصابات.

وأظهرت الإحصائية أن الحملات الأسبوعية التي نفذتها خلال نفس الفترة تحت إشراف وكيل القطاع اللواء يوسف الخدة أسفرت عن توقيف 55 مخالفا لارتكاب مخالفات جسيمة، حيث تم إيداع هذا العدد نظارة المرور وإطلاق سراحهم لاحقا بعد تحرير محاضر لهم، وكذلك تم ضبط 14 حدثا لقيادتهم مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، حيث جرت إحالتهم إلى نيابة الأحداث.

وذكرت الإحصائية انه جرى في الفترة نفسها تحرير 20352 مخالفة مرورية متنوعة وإحالة 138 مركبة ودراجة الى كراج حجز المركبات على خلفية مخالفات أبرزها مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة والتظليل، كما ضبط في الحملات 22 مطلوبا تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

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