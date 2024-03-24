الأميران وليام وكايت تأثرا جدا بما تلقياه من رسائل الدعم

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الناطق باسم قصر كنسينغتون في بيان، أن أمير وأميرة ويلز وليام وكايت «تأثرا جدا» برسائل الدعم التي تلقياها بعد إعلان الأميرة إصابتها بالسرطان.وقال «لقد تأثر كل من الأمير والأميرة جدا برسائل التعاطف التي أرسلها أشخاص من المملكة المتحدة والكومنولث ومن كل أنحاء العالم»، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته كايت وكشفت فيه أنها مصابة بمرض السرطان.وأضاف أنهما «تأثرا جدا بعاطفة الناس ودعمهم». وأشار إلى أن كايت ووليام «ممتنان لتفهم» الجمهور تمنياتهما «باحترام خصوصيتهما في هذه المرحلة».وأعلنت الأميرة كايت البالغة 42 عاما مساء الجمعة إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجا كيميائيا وقائيا.

وتلقى الزوجان سيلا من رسائل الدعم من مسؤولين سياسيين ومشاهير وأفراد من العامة. وقد أثار الخبر حالة من الصدمة في بريطانيا، وسط إشادات بشجاعة زوجة وريث العرش البريطاني التي تحظى بشعبية كبيرة.

وتصدرت تصريحات أميرة ويلز العناوين في الصحافة البريطانية التي تعشق كايت وغالبا ما تعتبرها فردا نموذجيا في العائلة الملكية. وقد غطت كلمة «صدمة» مصحوبة بصورتها الصفحات الأولى في صحف عدة.

وقالت غوين، وهي امرأة بريطانية تشغل منصب نائب رئيس إحدى شركات نشر البرمجيات، لوكالة فرانس برس «أنا مصدومة»، مضيفة «كنا جميعا نتساءل عما كان يحدث، ومن المحزن جدا أن نسمع أن السيناريو الأسوأ قد تحقق».

وبحسب وكالة «بي إيه»، لن تحضر كايت وزوجها وليام وأطفالهما قداس عيد الفصح التقليدي مع العائلة الملكية.

وقال خبير شؤون العائلة الملكية ريتشارد فيتزويليامز لوكالة فرانس برس إن إصابة كايت بالسرطان «نبأ فظيع».

وأضاف «ليس هناك شك في أن المرحلة الحالية صعبة للغاية بالنسبة للمؤسسة الملكية»، مشيرا إلى أنه «يكاد يكون من المستحيل» التخطيط لأي شيء يتعلق بكايت وكذلك الملك تشالز الذي سبق أن أعلن إصابته بالسرطان أيضا.