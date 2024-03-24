يسرا شخصية بيروت لسينما المرأة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن «مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة» عن إقامة نسخته السابعة بين 14 - 19 أبريل المقبل، بالتعاون مع «وزارة الإعلام» وشركة «صباح إخوان» للإنتاج، تحت شعار «نساء من أجل القيادة». وسيشهد المهرجان، وفق المنظمين، تكريم النجمة المصرية يسرا التي تحضر كضيفة شرف حفل الافتتاح، المقررة إقامته في «كازينو لبنان» - جونية (شمالي بيروت).
وتشير معلومات، حيب موقع «فوشيا»، إلى أن تكريم يسرا سيكون عن مجمل أعمالها في السينما والشاشة الصغيرة والمسرح، وستتحدث الفنانة عن بداياتها وانطلاقتها في عالم الفن، وصولا إلى مكانتها التي حققتها كواحدة من أهم النجمات المخضرمات في العالم العربي.
وتشير المصادر إلى أن افتتاح «مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة» سيتخلله حضور نجمات عربيات سيتحدثن عن يسرا ويكشفن آخر مشاريعهن، وأن الحدث يكرم سنويا نجمة فنية معروفة، وهذا العام قرر صناعه التوجه نحو مصر الرائدة بالفن.
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