Sunday, 24 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يسرا شخصية بيروت لسينما المرأة

3/24/2024 3:05:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن «مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة» عن إقامة نسخته السابعة بين 14 - 19 أبريل المقبل، بالتعاون مع «وزارة الإعلام» وشركة «صباح إخوان» للإنتاج، تحت شعار «نساء من أجل القيادة». وسيشهد المهرجان، وفق المنظمين، تكريم النجمة المصرية يسرا التي تحضر كضيفة شرف حفل الافتتاح، المقررة إقامته في «كازينو لبنان» - جونية (شمالي بيروت).
وتشير معلومات، حيب موقع «فوشيا»، إلى أن تكريم يسرا سيكون عن مجمل أعمالها في السينما والشاشة الصغيرة والمسرح، وستتحدث الفنانة عن بداياتها وانطلاقتها في عالم الفن، وصولا إلى مكانتها التي حققتها كواحدة من أهم النجمات المخضرمات في العالم العربي.
وتشير المصادر إلى أن افتتاح «مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة» سيتخلله حضور نجمات عربيات سيتحدثن عن يسرا ويكشفن آخر مشاريعهن، وأن الحدث يكرم سنويا نجمة فنية معروفة، وهذا العام قرر صناعه التوجه نحو مصر الرائدة بالفن.

MENAFN24032024000130011022ID1108015806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث